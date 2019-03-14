«Первый канал» снял с эфира скандальный фильм о Майкле Джексоне

Фильм рассказывает о растлении детей Джексоном Фото: kino-teatr.ru

«Первый канал» отказался показывать документальный фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне в эфире телеканала. Фильм-расследование о том, как музыкант якобы растлевал детей, решили опубликовать только на сайте канала.

«Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма», — цитирует агентство RNS пресс-службу «Первого канала». В связи с этим руководство телеканала приняло решение снять фильм с эфира. Изначально «Первый канал» планировал показ «Покидая Неверленд» на 15 и 16 марта.

Фильм «Покидая Неверленд» основан на интервью 36-летнего хореографа Уэйда Робсона и 41-летнего айтишника Джеймса Сейфчака, которые рассказывают о сексуальном насилии, которому они якобы подверглись в детстве со стороны певца на его ранчо «Неверленд».