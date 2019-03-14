Полученное во втором периоде преимущество удалось удержать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счетом 0-1 закончился первый матч между хоккеистами из екатеринбургского «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева». Гости Среднего Урала сумели удержать минимальное преимущество благодаря вратарю. Игра проходила в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

У обеих команд произошел ряд удалений, в результате чего поочередно екатеринбуржцы и уфимцы оставались в меньшинстве. К третьему периоду «Салават» имел преимущество в одну шайбу. Счет был открыт на 24-й минуте Йоонасом Кемппайненом. На 56-й минуте за удар локтем в голову удалили Дениса Бодрова («Авто»). Вратарь уфимцев, Юха Метсола, более 30 раз спас ворота.

Матч был первым в серии игр между командами. Он прошел в рамках плей-офф КХЛ. Победитель выйдет в финал Восточной конференции и поборется за «Кубок Гагарина». Следующая игра пройдет 16 марта на льду КРК «Уралец».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» впервые в своей новейшей истории вышел в плей-офф КХЛ. Задачу пройти в финал Восточной конференции перед спортсменами поставил глава клуба Андрей Козицын.