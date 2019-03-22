21 марта 2019
20 марта 2019

Инсайд! Стала известна причина обысков ФСБ в тюменской полиции

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 13:24
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
ФСБ провела обыски в УМВД областиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Обыски в здании УМВД по Тюменской области могут быть связаны с уголовным делом экс-главы ГИБДД региона Михаила Киселева из-за продажи «красивых» номеров. Такую версию озвучил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

«Оперативные действия, которые проводила ФСБ, могли быть связаны с делом Киселева», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий могли быть задержаны сотрудник следственного управления полиции и оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По версии источника «URA.RU», они якобы причастны к истории с уголовным делом Киселева. В пресс-службах УМВД и УФСБ региона не ответили на звонки.

Ранее начальник регионального УМВД Юрий Алтынов заявлял «URA.RU», что экс-глава тюменской ГИБДД Михаил Киселев не продавал «красивые» номера.

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