Тутберидзе не сдержала эмоций, говоря об уходе Медведевой и личной трагедии

За год от тренера Этери Тутберидзе ушли четыре воспитанника Фото: Instagram, teamtutberidze_

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о личной трагедии, которая произошла на фоне ухода ее воспитанниц Евгении Медведевой и Юлии Липницкой после Олимпийских игр 2018 года. Что происходило, она описала в письме, которое опубликовала в своем instagram-аккаунте.

«В день отъезда на сборы в Японию перед Олимпийскими играми матери поставили диагноз рак головного мозга», — передает слова Тутберидзе «Царьград». В тот же день мать знаменитого тренера была экстренно госпитализирована.

На Олимпиаде воспитанницы Тутберидзе завоевали две личные медали — «золото» и «серебро». Однако поздравления окружающих и их радость не находили в ней ответа.

По возвращении в Россию Тутберидзе начинает борьбу с заболеванием матери. В своем письме тренер вспоминает, что за полгода до Сочинской олимпиады, в которой ее уральская воспитанница Юлия Липницкая взяла «золото», умер отец. Достижения Тутберидзе в Олимпиаде в Японии не смогла осознать мать. В скором времени мать Этери умерла. После этих событий от тренера уходит Евгения Медведева, для которой, пишет Тутберидзе, она «сделала 200% из 100 возможных в спорте». Тутберидзе отметила, что ей понадобился год, чтобы перевернуть эту страницу жизни.

Евгения Медведева заявила об уходе от Этери Тутберидзе в мае 2018 года. Позже фигуристка переехала в Канаду для работы с тренером Брайанов Орсером.