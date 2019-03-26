Глава Екатеринбурга ввел в мэрии новую должность

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ввел должность руководителя аппарата администрации. Об этом сообщается в постановлении «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, учреждаемых в администрации города», опубликованном в официальном издании «Екатеринбургский вестник».
Документ вступит в силу 1 апреля, сообщает «Екатеринбургский вестник». Ранее «URA.RU» сообщало, что в горадминистрации готовится преобразование должности заместителя главы города по вопросам внутренней и информационной политики, которую до недавнего времени занимал Анатолий Гагарин.
В качестве одного из потенциальных кандидатов на последнюю называется действующий председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров.