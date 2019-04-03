Пивоварня Jaws возобновила работу после трехнедельного простоя

Наталья Ельцова
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:18
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Пивной фестиваль в Заречном. Jaws Fest, пиво, пивной кран, разливное пиво
Работа возобновилась после трехнедельного простояФото: Марина Молдавская © URA.RU

Известная уральская пивоварня Jaws Brewery возобновила работу. Об этом сообщается в instagram-аккаунте компании.

«Сегодня, после трехнедельного простоя, мы возобновляем работу. Нам еще предстоит урегулировать некоторые формальности, но теперь делать это будет гораздо веселее», — говорится в сообщении в социальной сети. Представители пивоварни поблагодарили всех за поддержку.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что управление Росалкогольрегулирования по УрФО временно остановило деятельность Jaws Brewery. По данным источников, причиной стали проблемы с документами. На официальном сайте Jaws сообщается, что пиво компании можно купить более чем в 80 городах России, а также в Германии, Польше, Казахстане, Чехии.

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