Пивоварня Jaws возобновила работу после трехнедельного простоя

Известная уральская пивоварня Jaws Brewery возобновила работу. Об этом сообщается в instagram-аккаунте компании.
«Сегодня, после трехнедельного простоя, мы возобновляем работу. Нам еще предстоит урегулировать некоторые формальности, но теперь делать это будет гораздо веселее», — говорится в сообщении в социальной сети. Представители пивоварни поблагодарили всех за поддержку.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что управление Росалкогольрегулирования по УрФО временно остановило деятельность Jaws Brewery. По данным источников, причиной стали проблемы с документами. На официальном сайте Jaws сообщается, что пиво компании можно купить более чем в 80 городах России, а также в Германии, Польше, Казахстане, Чехии.