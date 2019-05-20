Водонаева припомнила Собянину Екатеринбург в мусорном скандале на Севере России

Алена Водонаева призвала слушать недовольных жителей Екатеринбурга Фото: личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Уроженка Тюмени, звезда «Дома-2» Алена Водонаева, вступила в спор с мэром Москвы Сергеем Собяниным о строительстве мусорного полигона в Архангельской области, на который будут свозить отходы из столицы. Блогер призвала градоначальника считаться с мнением северян так же, как с мнением жителей Екатеринбурга, протестующих против возведения храма Святой Екатерины у театра драмы.

«Ситуация с мусорным полигоном в Архангельской области — плевок в сторону народа. Северяне показывают, что с их мнением нужно считаться, так же, как и екатеринбуржцы. Нас успокаивают — мол, стройка свалки приостановлена, а со сквером в Екб тоже пока не все ясно, и будем ждать результаты опросов», — написала Водонаева на странице в Instagram.

19 мая в Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона около станции Шиес. На главную акцию-концерт в Архангельске пришло около двух тысяч человек. Ранее администрация президента решила приостановить строительные работы на территории будущего полигона, поскольку они начались без предварительных процедур. Сейчас там идут оценочные экспертизы. Полностью работа над шиесским полигоном прекратится 15 июня.

В Екатеринбурге на прошлой неделе прошел ряд несанкционированных митингов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Участники акций после вмешательства президента РФ Владимира Путина добились от городских властей проведения опроса, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.