Водонаева припомнила Собянину Екатеринбург в мусорном скандале на Севере России

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 18:17
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Алёна Водонаева, водонаева алена
Алена Водонаева призвала слушать недовольных жителей ЕкатеринбургаФото: личная страница Алёны Водонаевой в Instagram
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Уроженка Тюмени, звезда «Дома-2» Алена Водонаева, вступила в спор с мэром Москвы Сергеем Собяниным о строительстве мусорного полигона в Архангельской области, на который будут свозить отходы из столицы. Блогер призвала градоначальника считаться с мнением северян так же, как с мнением жителей Екатеринбурга, протестующих против возведения храма Святой Екатерины у театра драмы.

«Ситуация с мусорным полигоном в Архангельской области — плевок в сторону народа. Северяне показывают, что с их мнением нужно считаться, так же, как и екатеринбуржцы. Нас успокаивают — мол, стройка свалки приостановлена, а со сквером в Екб тоже пока не все ясно, и будем ждать результаты опросов», — написала Водонаева на странице в Instagram.

19 мая в Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона около станции Шиес. На главную акцию-концерт в Архангельске пришло около двух тысяч человек. Ранее администрация президента решила приостановить строительные работы на территории будущего полигона, поскольку они начались без предварительных процедур. Сейчас там идут оценочные экспертизы. Полностью работа над шиесским полигоном прекратится 15 июня.

В Екатеринбурге на прошлой неделе прошел ряд несанкционированных митингов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Участники акций после вмешательства президента РФ Владимира Путина добились от городских властей проведения опроса, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.

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Вы знаете, как я люблю Собянина. Всегда его поддерживаю и очень уважаю. Но тут даже у меня к нему вопросы. Ситуация с мусорным полигоном в Архангельской области — плевок в сторону народа. Для тех, кто не знает, в 700-х километрах от Архангельска, на станции Шиес, вырубаются леса под строительство крупнейшей в стране свалки. Для чего? Неужели жители архангельской области так хорошо живут и столько всего потребляют, что им понадобилась такая огромная свалка? Нет. Туда потекут рекой 500 тысяч тонн мусора из Москвы. Столица не справляется со своими отходами, а в московской области только недавно стихли протесты (все из-за того же московского мусора). Вот и было решено отбросить эту «грязную» проблему куда подальше. Получается, что здоровье и комфорт жителей Москвы и области приоритетнее жизни тех, кому не посчастливилось родиться или жить в пределах МКАДа? ?Между нашими столицами и регионами — пропасть. Это факт. Вместе с Собяниным во главе, Москва шагнула на несколько десятилетий вперёд, но убирать за собой не научилась. Провинциям и так хреново живется, а мы вместо того, чтобы помогать, закидываем их своими отходами. Пока мировые столицы приучают своих жителей к сортировке мусора и активно занимаются его переработкой, мы выводим силовиков на улицы, чтобы гасить неравнодушных людей. И только они восхищают меня в этой гнусной истории. Сильные и бесстрашные россияне, которые идут защищать свой воздух зная, что их ждут люди с дубинками. Северяне показывают, что с их мнением нужно считаться, так же, как и екатеринбуржцы. Люди не мусор. Или нам пытаются доказать обратное? Вроде нас успокаивают, мол стройка свалки приостановлена, а со сквером в Екб тоже пока не все ясно и будем ждать результаты опросов. Но не хочется снова запасаться попкорном и покорно ждать, как это впишут в историю назвав: «протестными акциями» или «провокацией оппозиции», да друзья? ?Прошу всех представителей СМИ обратить внимание на эту проблему. Когда я изучала вопрос, то столкнулась с тем, что многие издания просто игнорируют эту проблему, а такого быть не должно. #Архангельск #Шиес

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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