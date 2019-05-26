Россиянам пересчитают размер пенсии

Закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума вступил в силу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Министерства труда и соцзащиты, согласно которому корректируются правила расчета федеральной доплаты к пенсии. Теперь россияне, имеющие минимальные пенсии, будут получать доплаты в несколько тысяч рублей.

Согласно новым правилам, россияне, размер пенсий которых ниже уровня прожиточного минимума, будут получать социальные доплаты, «дотягивающие» пенсию до прожиточного минимума. Затем их страховые выплаты будут индексировать. «Это позволит пенсионерам с маленькой пенсией после каждой индексации получать доход выше прожиточного минимума, а не равный ему», — пишет RT.

Закон разработали после соответствующего послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, напоминает агентство Nation News. 1 апреля глава государства подписал этот закон.