Из лицея на Урале уволились сразу 16 учителей

За три года из школы ушли 40 учителей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском лицее №3 за лето уволились 16 учителей, сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили два педагога учреждения.

«В лицее №3 перед новым учебным годом уволились 16 учителей. С приходом нового директора [Елены] Камышановой каждый год происходит массовое увольнение. Отдел образования никак не реагирует на сложившуюся ситуацию», — сообщил собеседник агентства.

Позже педагог лицея пояснила «URA.RU», что за три года из школы ушли более 40 ее бывших коллег. «Учителя разных предметов, все „стажисты“ с огромным опытом», — сказала собеседница, отметив, что в этот раз многие «не сработались с новым директором». Второй собеседник агентства из числа действующих преподавателей отметил, что уходят специалисты разных дисциплин и по разным причинам, но не стал отрицать влияние нового руководителя на ситуацию.

Дозвониться до руководства лицея «URA.RU» не удалось. Взять комментарий начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой также не получилось.

Директор лицея Камышанова, согласно данным на его сайте, — учитель русского языка и менеджер образования. Она является лауреатом областных и общероссийских конкурсов, имеет благодарности от городских властей и Минобрнауки.

Ранее 10 педагогов решили уволиться из екатеринбургской гимназии №108. Учителя ушли по собственному желанию.