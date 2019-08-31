Под Волгоградом собака загрызла годовалого ребенка

Ребенок скончался от укусов собаки по дороге в больницу Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Нехаевском районе Волгоградской области собака насмерть загрызла годовалого мальчика, за которым не уследили родители. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Около полудня ребенок самостоятельно вышел во двор частного дома и направился к соседнему участку, где на привязи сидела собака. «Пес накинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами», — сообщили в СК.

Женщине удалось отбить ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти малыша — он скончался по дороге в больницу. «Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в Следственном комитете.

Накануне похожий случай произошел в Москве, где на восьмимесячного ребенка напала собака породы дог. Родители ребенка в тот момент были в гостях у хозяйки животного. Когда она отошла в другую комнату, дог набросился на ребенка. Младенец был доставлен в больницу с многочисленными укусами, передает агентство Nation News.