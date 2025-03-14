Экс-командира «Русича» приговорили к пожизненному сроку в Финляндии

Суд в Финляндии вынес приговор бывшему командиру отряда «Русич» россиянину Воиславу Тордену. Его приговорили к пожизненному заключению за военные преступления на Украине в 2014 году. Об этом сообщил адвокат осужденного в беседе с журналистами.
Суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению», — передает РИА Новости. Они ссылаются на адвоката осужденного. Торден был осужден по обвинению в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году.
Бывшего командира подразделения «Русич» задержали 20 июля 2023 года в Финляндии, когда он пытался отправиться рейсом в Ниццу. Задержание произошло по запросу Украины, которая обвиняет его в совершении «террористических преступлений» в Донбассе в период 2014-2015 годов. Ранее его уже приговаривали к условному наказанию за нарушение запрета на въезд в Финляндию. Власти Хельсинки отказались выдавать его Киеву.
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