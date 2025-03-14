Экс-командира «Русича» приговорили к пожизненному сроку в Финляндии

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Суд Финляндии приговорил Воислава Тордена к пожизненному заключению
Суд Финляндии приговорил Воислава Тордена к пожизненному заключению Фото:

Суд в Финляндии вынес приговор бывшему командиру отряда «Русич» россиянину Воиславу Тордену. Его приговорили к пожизненному заключению за военные преступления на Украине в 2014 году. Об этом сообщил адвокат осужденного в беседе с журналистами.

Суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению», — передает РИА Новости. Они ссылаются на адвоката осужденного. Торден был осужден по обвинению в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году. 

Бывшего командира подразделения «Русич» задержали 20 июля 2023 года в Финляндии, когда он пытался отправиться рейсом в Ниццу. Задержание произошло по запросу Украины, которая обвиняет его в совершении «террористических преступлений» в Донбассе в период 2014-2015 годов. Ранее его уже приговаривали к условному наказанию за нарушение запрета на въезд в Финляндию. Власти Хельсинки отказались выдавать его Киеву.

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Суд в Финляндии вынес приговор бывшему командиру отряда «Русич» россиянину Воиславу Тордену. Его приговорили к пожизненному заключению за военные преступления на Украине в 2014 году. Об этом сообщил адвокат осужденного в беседе с журналистами. Суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению», — передает РИА Новости. Они ссылаются на адвоката осужденного. Торден был осужден по обвинению в военных преступлениях на территории Украины в 2014 году.  Бывшего командира подразделения «Русич» задержали 20 июля 2023 года в Финляндии, когда он пытался отправиться рейсом в Ниццу. Задержание произошло по запросу Украины, которая обвиняет его в совершении «террористических преступлений» в Донбассе в период 2014-2015 годов. Ранее его уже приговаривали к условному наказанию за нарушение запрета на въезд в Финляндию. Власти Хельсинки отказались выдавать его Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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