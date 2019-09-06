Кобылкин анонсировал «серьезную» реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждет серьезная реорганизация в связи с происходящими климатическими изменениями. Об этом рассказал журналистам глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин.
По словам главы ведомства, у России сейчас достаточно сил и средств, чтобы прогнозировать те или иные события и быть к ним готовыми. «Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз, — заявил Кобылкин в интервью „Известиям“. — Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане».
Министр отметил, что климатические изменения, происходящие на планете, уже очевидны и становятся системными. Именно они становятся причиной природных катаклизмов, таких как горение леса в Красноярском крае или наводнение в Иркутской области.