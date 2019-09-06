05 сентября 2019

Кобылкин анонсировал «серьезную» реорганизацию Росгидромета

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский инвестиционный форум 2018. Интервью с Дмитрием Кобылкиным. Сочи, портрет, кобылкин дмитрий
Причиной пожаров и наводнений Дмитрий Кобылкин назвал климатические измененияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Росгидромет ждет серьезная реорганизация в связи с происходящими климатическими изменениями. Об этом рассказал журналистам глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По словам главы ведомства, у России сейчас достаточно сил и средств, чтобы прогнозировать те или иные события и быть к ним готовыми. «Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз, — заявил Кобылкин в интервью „Известиям“. — Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане».

Министр отметил, что климатические изменения, происходящие на планете, уже очевидны и становятся системными. Именно они становятся причиной природных катаклизмов, таких как горение леса в Красноярском крае или наводнение в Иркутской области.

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