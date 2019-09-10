Главному полицейскому Челябинской области продлили кредит доверия

Генерал-лейтенант Андрей Сергеев останется на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Возглавляющий ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев останется руководить полицией региона еще на несколько лет. Об этом сообщили источники «URA.RU» в правоохранительных органах.

«Контракт, истекающий 13 сентября, будет продлен еще на три года», — рассказал собеседник агентства. Второй подтвердил информацию, но заметил, что точный срок называть еще рано.

Президент России Владимир Путин указом от 7 сентября решил судьбу нескольких десятков высокопоставленных силовиков, в том числе главы следственного управления СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева. Однако начальник полицейского глава Южного Урала в документе не упоминался. В пресс-службе полицейского главка традиционно адресовали все вопросы о кадровых решениях относительно высшего руководства в центральный аппарата МВД РФ.

На Южный Урал Сергеев назначен осенью 2014 года, здесь он получил повышение в звании до генерал-лейтенанта. Ранее он возглавлял УМВД по Хабаровскому краю и УВД по Магаданской области.