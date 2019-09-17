Владимир Путин планирует посетить Израиль в 2020 году Фото: Сорокин Донат\ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством и нашел у стран много общего. Об этом он заявил во время выступления на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».

«Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит слова российского лидера « Царьград ». После этой фразы в зале сначала воцарилось молчание, а затем раздались аплодисменты. Путин отметил, что в Израиле живет почти два миллиона русскоязычных граждан, а также, что россияне и израильтяне связаны семейными, родственными и дружескими узами, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что таких хороших отношений, как сейчас, между Россией и Израилем еще не было. Путин заявил, что собирается посетить страну в январе 2020 года. Он планирует прибыть в Иерусалим на открытие мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда.