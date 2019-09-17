Суд разрешил Utair провозить двух людей по цене 11 билетов

Utair не захотела платить 20 тыс. рублей штрафа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Utair сумела оспорить штраф, начисленный ей за перевозку двух детей-инвалидов по цене 11 билетов на рейсе Курган — Москва. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда Югры.

Женщина с детьми направлялась в столицу после операции в центре Илизарова. Согласно документам суда, одного ребенка перевозили на носилках, для этого сняли девять кресел, был оформлен билет по самому дорогому тарифу эконом-класса YFLEXOW. Он обошелся семье в 48 тыс. рублей. Для второго ребенка, занявшего два кресла, оплата составила чуть более пяти тыс. рублей.

В итоге югорское управление Роспотребнадзора оштрафовало Utair на 20 тысяч рублей. Но авиакомпания смогла опротестовать это решение.

Судья признал все расчеты авиакомпании верными. Но отметил, что такое решение вопроса «приводит к ситуации, когда стоимость перевозки девяти пассажиров возлагается на одного с ограниченными физическими возможностями, финансовое положение которого, скорее всего, предполагается более сложным и тяжелым по отношению к иным пассажирам».