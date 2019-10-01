Анатолий Уткин определился со своими заместителями Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин, приступивший к исполнению обязанностей менее двух недель назад, сделал первые кадровые перестановки, назначив своих заместителей. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Заместителями руководителя аппарата губернатора Югры назначены Юлия Коняева (ранее она замещала должность начальника управления госзакупок и жилищного обеспечения аппарата губернатора) и Максим Сысолятин (ранее замещал должность начальника управления контроля аппарата губернатора)», — добавили в депсвязей.

Коняева будет отвечать за управление делами, госзакупки, жилищное обеспечение и финансово-экономическое управление. Также в ее ведение поступает бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации зданий», которое занимается, в том числе, содержанием всей недвижимости правительства ХМАО. Сысолятин же займется управлением контроля, направлением по работе с обращениями граждан и управлением документационного обеспечения и управление ЗАГС.

Ранее «URA.RU» писало, что Анатолий Уткин приступил к исполнению обязанностей 19 сентября. На этом посту он сменил Андрея Мастерских, который вернулся на свое прежнее место заместителя руководителя аппарата губернатора. Должность вице-губернатора стала вакантной после ухода с поста Ольги Белоножкиной.