СМИ узнали, кто заменит уволенного директора ФСИН

Службу исполнения наказаний временно возглавит первый зам Геннадия Корниенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После отставки главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко ведомство временно возглавил его первый заместитель Анатолий Рудный. С начала сентября он является временно исполняющим обязанности директора службы.

«Перед отставкой Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио», — приводит слова своего источника РБК. Официального подтверждения этой информации от пресс-службы ФСИН пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили об освобождении от должности главы ФСИН. Его уволили из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке Корниенко не было и он не мог быть опубликован, сообщает телеграм-канал «Подъем».

По неподтвержденным данным, возглавить службу исполнения наказаний должен выходец из Федеральной службы безопасности (ФСБ). Основным кандидатом на должность СМИ называли Вадима Баланина, который возглавляет главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН.