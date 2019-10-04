Су-34 предназначен для поражения противника при любых условиях Фото: wikipedia.org

На вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа России поступили сверхзвуковые истребители Су-34. Видео с презентацией новых самолетов опубликовало Минобороны РФ на Youtube.

«Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях», — сообщают в Минобороны РФ. При этом уровень шума истребителя в два раза ниже предшественников.

Всего по гособоронзаказу авиаполк получил 24 истребителя СУ-34. На вооружение военного аэродрома ЦВО в Челябинской области поступили три самолета. Сообщается, что с получением этой техники полк значительно расширил боевые возможности. Летный и инженерно-технический состав полка уже переучены и способны выполнять задачи на данном типе самолета.

Ранее Минобороны опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» на космодроме Плесецк, напоминает «Национальная служба новостей».