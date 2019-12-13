Студент ВШЭ из Екатеринбурга впал в кому на парах

Молодой человек учится на третьем курсе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) впал в кому во время занятий в аудитории учебного заведения. Сообщается, что молодой человек родом из Екатеринбурга.

«В столичную больницу доставили 20-летнего студента третьего курса ВШЭ из Екатеринбурга», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, у него диагностировали кому неясного происхождения.

Как уточнил источник издания, инцидент произошел на паре. Студент положил голову на парту и, по словам его сокурсницы, выглядел так, словно спит. Однако после окончания лекций он так и не очнулся, тогда девушка вызвала скорую помощь. Екатеринбуржца госпитализировали, он находится в реанимации, передает издание «Дни.ру».