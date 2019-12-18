Жительница Екатеринбурга устроила массовое ДТП в Совхозном. На своей Toyota Auris она снесла сразу шесть автомобилей. Приехавшим на место ДТП автоинспекторам она заявила, что отказывается от медосвидетельствования.
На таран Toyota Auris взяла Mitsubishi Lancer, Kia Venga, Toyota RAV4, Nissan и Toyota Auris. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга агентству «Ночные новости», 29-летняя водитель (водительский стаж 10 лет) в 9 часов вечера ехала состороны улицы Амундсена по улице Разливной, не справилась с управлением и наехала на автомобили, припаркованные вдоль дороги.
По словам очевидцев, женщина сначала хотела припарковаться с правой стороны дороги, но врезалась в столб. После этого автоледи вырулила на проезжую часть и въехала в автомобили, припаркованные слева. Сведетели Д/ТП также рассказывают, что женщина вела себя странно, в ее автомобиле заметили бутылку алкоголя. «Я услышал удар… потом мужчина к ней заглянул, сказал, что она пьяная…», -рассказал агентству охранник парковки Борис Русинов.
Когда на место приехал наряд ДПС, ей предложили пройти медосвидетельствование, от которого женщина отказалась. «Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования на месте, что приравнивается к алкогольному опьянению», — отметили в ГИБДД.