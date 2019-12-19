Волочкова отреагировала на скандал в Венской балетной школе, где воспитанниц заставляли курить

Анастасия Волочкова заявила, что метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков с помощью курения во время ее учебы не применяли Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова комментируя скандал с курением в Венской балетной академии, заявила, что с таким способом поддержания физической формы она сталкивается впервые.

«Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась», — рассказала Волочкова «Ридусу». Балерина отметила, что метод поддержания формы юных балерин и танцовщиков с помощью курения во время ее учебы в отечественных балетных училищах не применяли.

Ранее стало известно, что преподаватели балетной школы Венской государственной оперы заставляли детей курить, чтобы не набирать вес. Кроме того, учеников подвергали большим физическим нагрузкам и обращались слишком сурово. пишет телеканал 360. Глава комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф, проводившая расследование в балетной школе, отметила, что при обращении к воспитанникам педагоги использовали не имя или фамилию, а размер одежды. Она признала, что дети и подростки «не были защищены от дискриминации». сейчас с детьми работают психологи, в программу обучения включен предмет по правильному питанию.