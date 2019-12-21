«Единая Россия» озвучила позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости

«Единая Россия» против изменения скоростного режима на дорогах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» не будет поддерживать инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/час. С таким заявлением выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Политик напомнил, что председатель «ЕР», премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее выступил против реализации инициативы, поскольку ее воплощение будет поводом штрафовать людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. По словам Турчака, партия провела широкую общественную дискуссию, большинство людей сочли меру избыточной.

«Поэтому „Единая Россия“ не поддержит эту инициативу», — приводит RNS слова секретаря генсовета партии.

Ранее, напомним, вице-премьер Максим Акимов заявил, что в России снизят допустимое превышение скорости, за которое не грозит штраф, до 10 км/час. Пресс-секретарь премьер-министра Осег Осипов позже передал журналистам, что Дмитрий Медведев не видит целесообразности и перспектив для снижения нештрафуемого порога.