США создали новый вид войск

Вашингтон объявил о создании космических войск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вашингтон официально учредил Космические войска США. Об этом в ходе церемонии подписания военного бюджета объявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы», — приводит RT слова главы США. Возглавит новое подразделение генерал Военно-воздушных сил страны Джон Рэймонд.

О планах американского руководства создать космические войска Трамп говорил летом 2018 года. Эту идею президент объяснял необходимостью догнать Россию и Китай в данной отрасли. Главными задачами новых войск станет защита спутников США и отслеживание космического мусора.

Ранее Трамп подписал военный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год. Его размер составит 738 миллиардов долларов. Из-за подписания документа компания Allseas Group приостановила создание «Северного потока-2». Это связано с тем, что бюджет США содержит положение о санкциях в отношении операторов, работающих над газопроводом.