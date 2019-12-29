Начался обмен пленными между Донбассом и Украиной

Обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55» (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными. Мероприятие проходит на линии разграничения между страной и самопровозглашенной республикой.

Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Горловка—Майорское, пишет ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. По ее словам, удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так называемую серую зону — промежуточную между двумя сторонами территорию.

Ранее сообщалось, что обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55».