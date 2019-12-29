28 декабря 2019

Начался обмен пленными между Донбассом и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Обмен пленными
Обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55» (архивное фото)Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Война на Украине

Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными. Мероприятие проходит на линии разграничения между страной и самопровозглашенной республикой.

Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Горловка—Майорское, пишет ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. По ее словам, удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так называемую серую зону — промежуточную между двумя сторонами территорию.

Ранее сообщалось, что обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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