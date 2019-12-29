Начался обмен пленными между Донбассом и Украиной

Обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55» (архивное фото)
новость из сюжетаВойна на Украине
Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными. Мероприятие проходит на линии разграничения между страной и самопровозглашенной республикой.
Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Горловка—Майорское, пишет ТАСС со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. По ее словам, удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так называемую серую зону — промежуточную между двумя сторонами территорию.
Ранее сообщалось, что обмен пленными пройдет по формуле «87 на 55».