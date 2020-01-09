В Челябинске нашли пропавшего экс-полицейского из Югры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция
Экс-полицейского помогли найти его бывшие коллеги в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции, подполковник в отставке Сергей Шамаркан, пропавший без вести 3 января по дороге из Сургута в Челябинск, найден живым и здоровым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Его отыскали сотрудники УМВД по Челябинску», — уточнили в пресс-службе. По данным «URA.RU» Шамаркан найден в одной из гостиниц Челябинска, сейчас силовики выясняют, почему он не выходил на связь с родными.

Информацию о том, что экс-полицейский нашелся, подтвердили и в группе «Легион-СПАС» в Челябинске. «Найден, жив», — такая запись появилась на странице, посвященной поискам, во «ВКонтакте».

С заявлением в полицию обратились родные экс-полицейского. До переезда в Сургут Шамаркан занимал должность заместителя начальника отдела полиции «Тракторозаводский» в Челябинске.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...