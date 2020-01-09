В Челябинске нашли пропавшего экс-полицейского из Югры

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции, подполковник в отставке Сергей Шамаркан, пропавший без вести 3 января по дороге из Сургута в Челябинск, найден живым и здоровым. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Его отыскали сотрудники УМВД по Челябинску», — уточнили в пресс-службе. По данным «URA.RU» Шамаркан найден в одной из гостиниц Челябинска, сейчас силовики выясняют, почему он не выходил на связь с родными.
Информацию о том, что экс-полицейский нашелся, подтвердили и в группе «Легион-СПАС» в Челябинске. «Найден, жив», — такая запись появилась на странице, посвященной поискам, во «ВКонтакте».
С заявлением в полицию обратились родные экс-полицейского. До переезда в Сургут Шамаркан занимал должность заместителя начальника отдела полиции «Тракторозаводский» в Челябинске.