Бывший офицер полиции из Югры пропал в Челябинске

В Челябинской области пропал полицейский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший высокопоставленный сотрудник полиции, 41-летний подполковник Сергей Шамаркан пятый день не выходит на связь. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинску.

«Заявление о пропаже зарегистрировано. Подробности не раскрываются», — заявила «URA.RU» начальник отделения по взаимодействию со СМИ ГУ МВД по Челябинску Любовь Гайнуллина. Уточняется, что мужчина вернулся в Челябинск 3 января. Шамаркан приехал из Сургута, где он работал главой отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», родственники не могут связаться с сотрудником полиции, поясняет поисковый отряд «Легион-СПАС». С собой у силовика были документы. Сам он был одет в черный пуховик, вязаную шапку черного цвета, голубые джинсы. С собой у мужчины была кожаная сумка через плечо. Роста Шамаркана 186 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие. Из особых примет — шрам на переносице.

Уточняется, что ранее пропавший занимал должность заместителя начальника отдела полиции «Тракторозаводский» в Челябинске.