Сотрудники уральского «Сбербанка» заявили о сокращениях

Сотрудники банка начали лишаться своих мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге сокращают сотрудников «Сбербанка». Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в финансовой организации.

«В нашем отделе запускают новую программу. Говорят, ее эффективность на 10% выше прежней, вот и собираются сократить 10% штата. Кого уберут, а кого оставят, пока не понятно. По слухам, сокращения начнутся в третьем квартале 2020 года», — поделился с «URA.RU» один из работников банка.

По данным другого сотрудника, в их офисе уже прошли увольнения, а всего по стране должны сократить порядка 100 000 работников «Сбербанка».

В пресс-службе Уральского банка «Сбербанка» «URA.RU» заявили, что информация о массовом сокращении сотрудников в Екатеринбурге не соответствует действительности.

«При изменении управленческой и организационной структуры может происходить ротация сотрудников в другие подразделения банка — например, во вновь создаваемые функциональные блоки и филиалы, и при подборе персонала на новые должности в первую очередь рассматриваются внутренние кандидаты — такова уже сформировавшаяся кадровая политика банка», — пояснили в пресс-службе Уральского банка «Сбербанка».

В финансовой организации добавили, что на сегодня в подразделениях банка в Екатеринбурге открыто более 240 вакансий.