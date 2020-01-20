Сотрудники ДЭУ могли не успеть убраться на некоторых участках города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорожные службы Екатеринбурга не успели убрать снег у зданий важных служб региона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане жаловались на то, что центральные улицы города не очищены от снега. В частности, проезжая часть и тротуары не были очищены на улицах Сакко и Ванцетти, Горького и на улице Гоголя, где располагаются здания Консульства США и екатеринбургской таможни. Проблемы с очисткой скамеек и других объектов от снега возникли в Банковском переулке и в самом центре города — на плотине у городского пруда.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщили, что за уборку улиц на данных участках отвечают сотрудники ДЭУ. «Дворники отвечают за уборку у входных групп и вдоль фасадов здания. Возможно, туда еще не добрались просто», — предположили в мэрии.

Ранее общественник и руководитель организации «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб предложил жителям Екатеринбурга отправлять жалобы на качество уборки снега в городе в прокуратуру. Он сообщил, что мэр города Александр Высокинский подал пример того, как должны быть выстроены взаимоотношения между обществом и чиновниками.

Так выглядели скамейки в Банковском переулке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снег на Плотинке в центре Екатеринбурга достигал высоты оградительных плит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снег у подъезда к зданию консульства США в Екатеринбурге не убрали, хотя тротуар удалось очистить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Колеса детской коляски застревали в снегу на улице Горького Фото: Владимир Жабриков © URA.RU