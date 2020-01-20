Поводом для инициативы стал иск мэрии Екатеринбурга к журналистам уральского портала 66.ru Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Екатеринбурга будут отправлять в прокуратуру жалобы на качество уборки снега в городе. Предложение озвучил общественник и руководитель организации «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб. Поводом для инициативы стал иск мэрии Екатеринбурга к журналистам уральского портала 66.ru.

«Высокинский решил с обществом общаться через правоохранительные органы. Мы со своей стороны считаем правильным тоже с ним общаться через правоохранительные органы. Люди через электронную приемную прокуратуры будут забрасывать фотографии, адреса [с неубранным снегом]. Пусть Высокинский по прокурорским представлениям крутится и чистит город, раз он не может организовать нормально работу», — рассказал он.

По словам Беззуба, у мэра «появилось слишком много свободного времени, чтобы писать заявления на журналистов». «Сейчас мы найдем, чем ему заняться», — уточнил общественник.

10 января журналисты 66.ru разместили в сквере за Оперным театром рядом с разбитыми лампами таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского» и опубликовали колонку, в которой рассуждали о причинах уничтожения фонарей. Мэрия Екатеринбурга заявила о намерении обратиться в полицию. Мэр подчеркнул, что в курсе ситуации и доверяет позиции юристов.