Совет Федерации отправил в отставку заместителя генпрокурора в УрФО

На заседании Совета Федерации РФ было рассмотрено представление президента Владимира Путина об отставке заместителя Генерального прокурора в УрФО Юрия Гулягина. Трансляция заседания шла в прямом эфире на канале Совета Федерации.
Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев сообщил о поступившем личном заявлении Гулягина, в котором он просил рассмотреть вопрос отставки в его отсутствие. В итоге отставка была принята.
«Нам пока неизвестно, кто будет назначен исполняющим обязанности, это прерогатива Москвы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления генпрокуратуры РФ в УрФО.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель Генерального прокурора Юрий Гулягин подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Юрий Гулягин был назначен на должность в УрФО 25 декабря 2018 года.