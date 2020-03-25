Совет Федерации отправил в отставку заместителя генпрокурора в УрФО

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Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, гулягин юрий
Юрий Гулягин ушел на пенсиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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На заседании Совета Федерации РФ было рассмотрено представление президента Владимира Путина об отставке заместителя Генерального прокурора в УрФО Юрия Гулягина. Трансляция заседания шла в прямом эфире на канале Совета Федерации.

Полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев сообщил о поступившем личном заявлении Гулягина, в котором он просил рассмотреть вопрос отставки в его отсутствие. В итоге отставка была принята.

«Нам пока неизвестно, кто будет назначен исполняющим обязанности, это прерогатива Москвы», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель Генерального прокурора Юрий Гулягин подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Юрий Гулягин был назначен на должность в УрФО 25 декабря 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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