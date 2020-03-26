Полиция приостанавливает личный прием граждан в условиях пандемии коронавируса

МВД России с 27 марта приостановит прием посетителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство внутренних дел России с 27 марта временно перестанет принимать граждан из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения системы МВД Россия с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», — говорится в сообщении. Заявления в полицию россияне смогут направить по почте или в электронном формате, пишет RT.

Ранее о сокращении контактов с гражданами сообщили в ГИБДД.

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 844 случая заражения коронавирусом. Два человека скончались. 38 пациентов выздоровели.

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