В России создали первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля, 117-й день с момента обнаружения COVID-19 в китайском городе Ухань и 27-й день с того момента, как ситуация с распространением коронавируса была объявлена ВОЗ пандемией. По данным сервиса gisanddata, к этому моменту в мире зарегистрировано 1 289 380 человек с подтвержденным COVID-19 (за сутки прибавилось около 63 тысяч зарегистрированных случаев), умерло 70 590 (примерно на 4000 больше, чем сутками ранее), вылечилось 270 372 человека (+ 16,5 тысяч).

На первом месте по количеству заболевших остаются США. В Штатах COVID-19 зарегистрирован у 337 971 людей (прирост за сутки более 26 тысяч человек), погибли 9 654 человека (+1200 человек). На втором месте Испания со 132 035 зараженными (+ 4 273) и 13 055 смертями (+637). Тройку лидеров замыкает Италия, там зарегистрировано 128 948 случаев (+4 316), смертей в Италии 15 887 (+525).

Ситуация в России

В России за сутки было зарегистрировано 954 случая заражения COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зафиксировано 6343 человека. При этом в России осталось всего три региона, в которых нет пациентов с коронавирусом — это Чукотка, Алтайский край и Республика Тыва.

Фармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый отечественный экспресс-тест на коронавирус. Тест создан группой компаний «Медико-биологический союз». Создатели говорят, что он определяет наличие коронавируса за 40 минут, а точность составляет более 94%. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, назвали цену домашнего теста на наличие заболевания. Человеку, который захочет провериться на наличие коронавируса, не выходя из дома, придется выложить 1250 рублей и добавить к этому стоимость выезда медиков на дом.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России вводятся ограничения на продажу медицинских масок и других средств защиты от вируса. Теперь заниматься их оптовой и розничной продажей можно будет только при наличии лицензии. При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что маски нужно носить всем россиянам. Также Мишустин распорядился выделить ВОЗ до одного миллиона долларов на борьбу с заразой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, раскритиковал решение некоторых губернаторов закрыть границы регионов. Песков отметил, что нельзя прерывать транспортные цепочки между субъектами.

В Москве закрыли храм из-за подозрения на коронавирус у священников . Перестал работать Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Богослужения в храме прекратились, а 83-летний настоятель храма Георгий Бреев госпитализирован с подозрением на COVID-19. А власти Приморского края с 7 апреля вводят режим электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Народный артист России, певец Лев Лещенко, выписался из больницы в Коммунарке. Он заявил, что чувствует себя нормально и теперь будет сидеть на карантине.

Также стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова пожертвует два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19. Деньги передадут оперативному штабу по противодействию распространению инфекции на безвозмездной основе.

Ситуация в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом стала самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза. Также стало известно, что от коронавируса скончалась 82-летняя мать главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Долорс Сала.

Китайские ученые составили портрет типичной жертвы коронавирусной инфекции. По мнению азиатских специалистов, чаще всего от COVID-19 умирают мужчины старше 50 лет, имеющие хронические заболевания.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны намерены ввести режим ЧС с 7 апреля. Помимо Токио он будет распространяться на префектуры Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама и Хего. Абэ подчеркнул, что закрытия городов не планируется.

Что дальше?

Главный инфекционист США сомневается, что коронавирус вряд ли удастся полностью победить . Энтони Фаучи считает, что даже усилиями всех стран его полностью не одолеть, но делать это нужно, иначе его распространение станет циклическим.

Анализы пациентов, выздоровевших от коронавируса, могут показывать положительные результаты . К такому выводу пришли в корейском минздраве.