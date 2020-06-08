Владимир Путин утвердил новые меры поддержки бизнеса и семей с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июня — 180-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 90-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По последним данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 160 555 заразившихся (+41 675 человек за последние сутки). 3 477 391 человек выздоровели (+24 322). Жертвами коронавируса стали 408 440 человек (+1 664). На первом месте по количеству выявленных случаев заболевания находится США, где зарегистрировано 1 129 новых случаев заражения. Общее же количество заболевших превысило 2 миллиона человек. На втором месте — Бразилия с 691 962 заразившимся. Замыкает тройку Россия — 477 018 зараженных (+8 979).

Когда изобретут средство от коронавируса

Сибирские ученые разработали специальный противовирусный аэрозоль . Препарат «Антивираза» расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. Ученые считают, что препарат способен купировать существующие очаги распространения коронавируса. В случае успешных испытаний его планируют использовать в школах и детских садах.

Пекин не будет препятствовать США в разработке вакцины от коронавируса , заявила официальный представитель МИД Китая Хау Чуньлинь. Таким образом, власти страны опровергли появившуюся ранее информацию о попытках Китая саботировать разработку американской вакцины.

Ситуация в России

За последние сутки в стране выявлено 8 979 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за все время эпидемии в стране заразились 477 018 человек. Выздоровело 231 009 человек (+ 3 914 за стуки). Жертвами вируса стали 5 997 человек (+109 за прошедшие сутки).

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Также вдвое повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч до 13 504 рублей.

Помимо этого, президент утвердил новые меры налоговой поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии. Так, согласно подписанному им документу, из состава налогооблагаемых доходов исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым во время пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие карантина в столице с завтрашнего дня. Ослаблять ограничительные меры будут в три этапа: с 9 июня в городе отменят пропускной режим и график прогулок, с 16 июня начнут работу библиотеки, музеи и зоопарки, с 23 июня откроются рестораны и фитнесс-клубы.

Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны , чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих за рубежом. Также разрешение касается тех, кто едет в другую страну на работу, или учебу. Помимо этого, разрешен выезд для россиян, которым необходима медицинская помощь. Однако, по мнению вирусолога Анатолия Альштейна, медицинских оснований для открытия границ и выезда россиян за рубеж нет. «На мой взгляд, в медицинских факторах серьезных изменений нет. Конечно, сейчас ситуация несколько лучше, чем пару месяцев назад. Но существенных изменений нет, уровень эпидемии по-прежнему довольно высокий», — объяснил он URA.RU.

Открытие международных перелетов, анонсированных Росавиацией 15 июня, под вопросом. В Минтрансе РФ заявили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж еще рано и в первую очередь необходимо наладить внутренние авиаперевозки.

Российские вузы начнут принимать заявления на поступление с 20 июня. Сообщается, что документы в учебные учреждения можно будет подать в том числе дистанционно.

Ситуация в мире

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается , заявили во Всемирной организации здравоохранения. По словам директора организации Тедроса Адана Гебрейесуса, несмотря на положительные прогнозы в отношении Европы, в глобальных масштабах ситуация только ухудшается.



Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая отменит все ограничения по коронавирусу , включая соблюдение социальной дистанции. В связи с окончанием распространения эпидемии, правительство страны с полуночи завтрашнего дня решило полностью снять карантин.

Также о частичном снятии карантинных мер заявили в Греции . В частности, страна готова к приему туристов, приезжающих из стран с благополучной эпидемиологической обстановкой.

Мнения экспертов

Мэр Москвы Сергей Собянин успел отменить карантин до результатов проверки Минюста . Таким образом, в случае, если в ведомстве признают меры Собянина в период пандемии коронавируса противоречащими законодательству, мэр будет вынужден отменить свой указ и самостоятельно возместить убытки предприятиям, заявил председатель Общественной палаты Константин Ремчуков.

Каждый второй работник России рискует потерять часть доходов из-за коронавируса. По результатам исследования РАНХиГС, в группе риска находится почти половина всех трудящихся — примерно 35 миллионов человек. Помимо снижения доходов, они рискуют потерять работу.