09 июня 2020
08 июня 2020

В пермской больнице введен карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
У работника пермской городской клинической больницы №4 обнаружен коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Отделение сестринского ухода в терапии пермской городской клинической больницы №4 закрыто на карантин из-за коронавируса, выявленного у одного из сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«У одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома», — говорится в сообщении. Причины, по которым медработник заболел коронавирусной инфекцией, должно выявить эпидемиологическое расследование. Уже определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Они находятся под наблюдением медработников и ждут результаты анализов.

Ранее стало известно, что на карантин в Перми четыре отделения Краевой психиатрической больницы закрыли на прием и перевод пациентов после того, как у сотрудника медучреждения и пациентов обнаружили коронавирус. По данным правительства Пермского края, с начала пандемии в регионе выявлено 2267 случаев заболевания COVID-19, из них 279 — медработники.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...