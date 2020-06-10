В пермской больнице введен карантин из-за коронавируса

У работника пермской городской клинической больницы №4 обнаружен коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отделение сестринского ухода в терапии пермской городской клинической больницы №4 закрыто на карантин из-за коронавируса, выявленного у одного из сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«У одного сотрудника отделения был выявлен COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, поэтому медработник сейчас находится на изоляции дома», — говорится в сообщении. Причины, по которым медработник заболел коронавирусной инфекцией, должно выявить эпидемиологическое расследование. Уже определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Они находятся под наблюдением медработников и ждут результаты анализов.

Ранее стало известно, что на карантин в Перми четыре отделения Краевой психиатрической больницы закрыли на прием и перевод пациентов после того, как у сотрудника медучреждения и пациентов обнаружили коронавирус. По данным правительства Пермского края, с начала пандемии в регионе выявлено 2267 случаев заболевания COVID-19, из них 279 — медработники.