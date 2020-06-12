Свердловская область еще сильнее отдалилась от снятия карантина

За сутки в регионе подтвердились еще 320 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области подтвердились 320 новых случаев заболевания коронавирусом, всего на 12 июня в регионе зафиксировано 8826 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Зарегистрировано еще 320 случаев COVID-19 на Среднем Урале» — сообщили в свердловском оперативном штабе. Из них 203 случая подтверждены у жителей Екатеринбурга (+203), также зараженные выявлены в Асбесте, Белоярскомо, Березовском, Бисерти, Богдановиче, Верхнем Дуброво, Верхней Пышме, Верхней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Полевском, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове, Среднеуральске, Сысертском и Талицком городских округах.

Состояние 81 пациента оценивается как тяжелое, 74 из них находятся в реанимации, в том числе 39 на искусственной вентиляции легких. У 547 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 122 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3912 пациентов.

До того, как губернатор Евгений Куйвашев разрешил работу магазинам площадью до 400 квадратных метров, область демонстрировала хорошие показатели по заболеваемости. Число новых случаев менялось в коридоре от 240 до 251 заболевшего, в целом прирост заразившихся шел на спад.

Однако в первый день после частичной отмены ограничений, число заболевших возросло сразу на 40 человек. На следующий день показатели продолжили расти — Свердловская область вышла на третье место по числу новых заболевших в стране, опередив Санкт-Петербург.