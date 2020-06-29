На свердловском стратегическом комбинате произошла вспышка COVID

НА УЭХК одновременно заболели коронавирусом 30 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вспышка коронавируса произошла на стратегическом предприятии атомной промышленности — Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске (Свердловская область). Об этом сообщил URA.RU источник в медицинских кругах.

«В одном из цехов комбината выявлено одновременно порядка 30 человек с коронавирусом, у всех подтвердился диагноз. Заболевшие отстранены от работы, производство продолжает функционировать в обычном режиме», — рассказал инсайдер.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Уральского элеткрохимического комбината, там обещали ответить позже. В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом на момент публикации также не ответили на запрос.

Уральский электрохимический комбинат с 1945 года расположен в ЗАТО — закрытом городе атомщиков. До 1989 года на комбинате обогащали оружейный уран. С тех пор комбинат работает не на оборонную отрасль, а на атомную энергетику, входит в «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». В настоящее производит тепловыделяющие элементы — главные конструктивные элементы ядерных реакторов, содержащие ядерное топливо.

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