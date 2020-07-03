Глав региона предлагает учесть интересы жителей и бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев предлагает найти «компромиссное решение» по вопросу об ограничении продажи алкоголя в Свердловской области.

«Думаю, есть смысл уже парламентские и общественные слушания по этому вопросу в Свердловской области провести, чтобы выработать оптимальное решение. Вы и сами видите, какой резонанс эта тема вызывает и как много у ограничения времени реализации алкоголя и сторонников, и противников. Думаю, наши депутаты и эксперты меня услышат и какое-то комплексное обсуждение проведут, в том числе изучив все данные в динамике, опросив жителей, приняв во внимание интересы работодателей и торговли», — написал Евгений Куйвашев в Instagram, отвечая на предложение подписчика сократить время продажи алкоголя.

Ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области были введены 20 апреля 2020 года. В соответствии с ними свердловчане могли купить спиртное в магазинах (включая пиво) только с 10.00 до 19.00. Продажа алкоголя с 8:00 до 23.00 была вновь разрешена 19 июня.