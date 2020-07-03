Жириновский оправдался за слова о «дебильном населении Урала»

Владимир Жириновский признал, что он неудачно обмолвился о жителях Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова о «дебильном населении Урала» затрагивало не всех жителей региона, а отдельных индивидуумов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик признался, что 20 лет назад неудачно обмолвился о том, что на Урале есть есть некие руды и металлы, которые могут воздействовать на характер человека. «Я не про всех, кто живет на Урале. Но отдельные индивидуумы там появляются. В которых упорство, до такого, что лучше пусть все рухнет», — цитирует Жириновского «Комсомольская правда». В качестве примера он привел первого президента РФ Бориса Ельцина и создателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия.

В начале 2012 года стало известно, что Владимир Жириновский в интервью «Совершенно секретно» заявил о «дебильном населении от Перми до Екатеринбурга». Позднее выяснилось, что политик говорил это в 2001 году.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.