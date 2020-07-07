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Самое актуальное в ХМАО на 7 июля. Регион стал третьим в России по заболевшим коронавирусом, в Югре подвели итоги голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, сердюк михаил
Михаил Сердюк стал одним из кандидатов на пост губернатора Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО подвело итоги плебисцита, «Справедливая Россия» определила кандидатов, в Сургуте появятся «умные» светофоры, регион вышел на третье место по COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Власти Югры провели итоговое совещание по итогам голосования

  • Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов провел совещание с представителями правительства и главами муниципалитетов, где дал оценку результатов голосования по обновлению Конституции.
  • По мнению властей, лучшими среди всех стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.
  • Правительство округа оценивало качество голосования, общие оргмоменты, наличие скандалов, протестов и нарушений в дни голосования.

Эсеры ХМАО утвердили кандидатов в губернаторы

  • «Справедливая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора ХМАО на осенних выборах.
  • На заседании совета реготделения были утверждены кандидатуры Михаила Сердюка, Николая Кадочкина и Инны Абдурахмановой.

В Сургуте запустят интеллектуальную транспортную систему

  • В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Сургут получит в ближайшие три года 240 млн рублей. На эти деньги внедрят автоматическую систему регулирования дорожного движения.
  • Дороги оборудуют датчиками, которые станут анализировать все параметры транспортных потоков и передавать данные в центральный комплекс, который будет управлять светофорами.

Югра стала третьим регионом России по заболевшим COVID

  • Регион вошел в тройку лидеров, где зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки.
  • Больше всего заболевших выявлено в Москве — 685, в Московской области — 292, в ХМАО — 289 случаев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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