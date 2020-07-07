Михаил Сердюк стал одним из кандидатов на пост губернатора Югры
Правительство ХМАО подвело итоги плебисцита, «Справедливая Россия» определила кандидатов, в Сургуте появятся «умные» светофоры, регион вышел на третье место по COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Власти Югры провели итоговое совещание по итогам голосования
- Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов провел совещание с представителями правительства и главами муниципалитетов, где дал оценку результатов голосования по обновлению Конституции.
- По мнению властей, лучшими среди всех стали Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы.
- Правительство округа оценивало качество голосования, общие оргмоменты, наличие скандалов, протестов и нарушений в дни голосования.
Эсеры ХМАО утвердили кандидатов в губернаторы
- «Справедливая Россия» определилась с кандидатами на пост губернатора ХМАО на осенних выборах.
- На заседании совета реготделения были утверждены кандидатуры Михаила Сердюка, Николая Кадочкина и Инны Абдурахмановой.
В Сургуте запустят интеллектуальную транспортную систему
- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Сургут получит в ближайшие три года 240 млн рублей. На эти деньги внедрят автоматическую систему регулирования дорожного движения.
- Дороги оборудуют датчиками, которые станут анализировать все параметры транспортных потоков и передавать данные в центральный комплекс, который будет управлять светофорами.
Югра стала третьим регионом России по заболевшим COVID
- Регион вошел в тройку лидеров, где зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки.
- Больше всего заболевших выявлено в Москве — 685, в Московской области — 292, в ХМАО — 289 случаев.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «