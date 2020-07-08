Сафронова не собираются увольнять из Роскосмоса

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов сохранил свой пост в госкорпорации, несмотря на задержание по подозрению в госизмене. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
«Сафронов является сотрудником Роскосмоса», — цитирует Устименко РИА «Новости». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который приехал в Пермь с рабочей поездкой, не стал комментировать информацию, что его могут допросить по делу Сафронова, сообщает агентство.
Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене, журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений, передает агентство Nation News.
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