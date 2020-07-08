Сафронова не собираются увольнять из Роскосмоса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов занимает должность советника главы Роскосмоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов сохранил свой пост в госкорпорации, несмотря на задержание по подозрению в госизмене. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Сафронов является сотрудником Роскосмоса», — цитирует Устименко РИА «Новости». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который приехал в Пермь с рабочей поездкой, не стал комментировать информацию, что его могут допросить по делу Сафронова, сообщает агентство.

Ранее в Москве был задержан бывший журналист изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов. Его подозревают в госизмене, журналисту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает телеканал 360. Дмитрий Рогозин заявил, что «высокий профессионализм и личная порядочность» Сафронова не вызывали у него сомнений, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...