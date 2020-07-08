Сафронова не собираются увольнять из Роскосмоса

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«Сафронов является сотрудником Роскосмоса», — цитирует Устименко РИА «Новости». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который приехал в Пермь с рабочей поездкой, не стал комментировать информацию, что его могут допросить по делу Сафронова , сообщает агентство.

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов сохранил свой пост в госкорпорации, несмотря на задержание по подозрению в госизмене. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

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