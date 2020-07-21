В Челябинской области новый рост заболевших коронавирусом

В Челябинской области пока не снижается рост заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев больше, чем было накануне. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в оперативном штабе региона.

«На утро 21 июля в регионе подтверждены 10 495 случаев заболевания COVID-19 (+ 138 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Больных 3637 человек. За прошедшие сутки выписаны 106 человек. Всего в регионе 6594 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», — сообщили в штабе. Скончалось пять человек. У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

До 26 июля в области сохраняется режим повышенной готовности и масочный режим. Власти ослабили часть ограничений, введенных в регионе на период пандемии. Возобновлена работа ТРК, ресторанов, парков и аттракционов, баз отдыха и детских лагерей. При этом запрещены массовые мероприятия и все еще закрыты кинотеатры, развлекательные центры и детские комнаты отдыха.