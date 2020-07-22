День города в Нижнем Тагиле празднуется во вторые выходные августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году традиционного Дня города в Нижнем Тагиле не будет, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Предполагается, что из-за коронавируса большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме. Однако для тагильчан, удостоившихся званий «Почетный гражданин города» и «За заслуги перед городом» мэрия сделала исключение.

Их чествование пройдет поочередно с ограниченным составом участников в зале Демидовской дачи или на открытом воздухе на территории музея. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории города <…> принято решение, что большинство мероприятий, посвященных Дню города, в этом году будет проходить в режиме онлайн», — сообщили городские власти.

Несмотря на отказ от традиционного празднования Дня города, власти решили провести салют. Это объяснили тем, что, по федеральному закону, дни основания городов, удостоившихся звания «Город трудовой доблести», отмечаются фейерверками. День города в Нижнем Тагиле празднуется во вторые выходные августа.

Как писало URA.RU, ранее аналогичные планы выразил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. По его словам в уральской столице так же не будет массовых гуляний. При этом салют в Екатеринбурге, как и в Нижнем Тагиле, планируется. По последним данным, в Нижнем Тагиле за время пандемии коронавируса выявлено более 950 случаев заражения, в Екатеринбурге — более 11,5 тысячи заражений.