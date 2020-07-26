Психологи прогнозируют всплеск школьного буллинга после пандемии

Учителя могут не справиться с накопившейся агрессией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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После режима самоизоляции школьники могут столкнуться с буллингом со стороны некоторых учителей. Психологи связывают это с повышенной невротизацией населения после карантина.

По мнению социального психолога Наили Бираровой, во время пандемии учителя разделились на две группы: одни работали дистанционно и продолжали получать зарплату, другие лишились заработка. Вторые при этом испытали стресс, после возвращения к обычной жизни они могут не справиться с накопившейся агрессией.

«Учитель обычно находится в более сильной позиции перед ребенком. И школьник не может дать взрослому отпор, когда нарушаются его границы. Плохой педагог будет этим пользоваться — срывать гнев, чувство вины за несостоятельность, накопленные за время карантина обиды», — передает слова Бираровой News.ru.

Причиной буллинга могут быть не только внутренние обиды. По мнению психолога Натальи Панфиловой, поведение некоторых учеников может быть триггером для плохих воспоминаний. «Ученик не обязательно должен быть двоечником и непоседой, чтобы вызывать агрессию со стороны преподавателя. Он может быть послушным и интересным ребенком, но будет, к примеру, раздражать учителя своей творческой позицией», — отметила Панфилова. Психологи рекомендуют родителям укреплять отношения с детьми. Это позволит вовремя узнать о проблеме, предпринять действия для ее скорейшего разрешения и при необходимости обращения к школьным медиаторам.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в России нет установок о полном переводе образования в дистанционный формат. Она призвала коллег развеивать слухи и разъяснять родителям, что учебный год школьники начнут за партами. Сенатор напомнила о словах президента России Владимира Путина по этой теме. Глава государства подчеркивал, что любую информацию о полном переводе образования в дистанционный формат он рассматривает как провокацию.