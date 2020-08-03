Путин назначил двух новых замов главы СК

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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
У главы СК появились двое новых заместителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин определился с кандидатурами на должность заместителей главы Следственного комитета РФ. Соответствующее распоряжение за подписью главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев стал первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. В апреле этого года силовик был назначен заместителем председателя СКР вместо назначенного генпрокурором РФ Игоря Краснова.

Генерал-майор юстиции Николай Ущапковский стал заместителем председателя СК РФ. До назначения силовик занимал должность первого замначальника главного управления по расследованию особо важных дел СК. В качестве следователя он курировал дело о взрыве в поезде «Невский экспресс» в 2009 году, а также занимался расследованием нападения на журналиста Олега Кашина.

Ранее Владимир Путин освободил от занимаемых должностей предшествующих заместителей руководителя Следственного комитета Илью Лазутова и Александра Сорочкина. Причины отставки силовиков не сообщались.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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