Путин назначил двух новых замов главы СК

Президент РФ Владимир Путин определился с кандидатурами на должность заместителей главы Следственного комитета РФ. Соответствующее распоряжение за подписью главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев стал первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. В апреле этого года силовик был назначен заместителем председателя СКР вместо назначенного генпрокурором РФ Игоря Краснова.
Генерал-майор юстиции Николай Ущапковский стал заместителем председателя СК РФ. До назначения силовик занимал должность первого замначальника главного управления по расследованию особо важных дел СК. В качестве следователя он курировал дело о взрыве в поезде «Невский экспресс» в 2009 году, а также занимался расследованием нападения на журналиста Олега Кашина.
Ранее Владимир Путин освободил от занимаемых должностей предшествующих заместителей руководителя Следственного комитета Илью Лазутова и Александра Сорочкина. Причины отставки силовиков не сообщались.
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