Мэр Екатеринбурга решил ослабить карантин и пригрозил бизнесу

Александр Высокинский (справа в костюме на фото) поручил директору ЦПКиО Екатерине Кельман (по центру) обсудить условия возобновления работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил за открытие аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Директору учреждения Екатерине Кейльман поручили обсудить со специалистами Роспотребнадзора условия возобновления работы развлекательных площадок. Об этом он заявил во время объезда Октябрьского района.

«Моя позиция — аттракционы надо открывать. Приглашайте Роспотребнадзор, проходите по территории, проговаривайте технику снятия ограничений», — обратился Высокинский к руководству ЦПКиО.

Он также предупредил, что в выходные (не уточнив, в какие) лично осмотрит, как соблюдаются требования эпидемиологов. «Если увижу, что нарушается социальная дистанция и прочие условия, закрою в этот же день», — пригрозил мэр.

Новый директор парка Екатерина Кейльман 31 декабря 2019 года объявила о том, что батуты, тиры и подобные развлечения должны быть удалены с территории, несмотря на истечение срока контракта в сентябре 2020 года. Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным одностороннее расторжение агентских договоров.