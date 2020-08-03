Помощник единоросса идет на выборы в Челябинске от другой партии

Карен Даллакян (на фото) уверяет, что помогает Владимиру Бурматову только в рамках зоозащиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области от «Зеленой альтернативы» Карен Даллакян является помощником депутата Госдумы от «Единой России» и куратора кампании от этой партии Владимира Бурматова. Эту информацию оба подтвердили корреспонденту URA.RU.

Ветеринар Даллакян заявил, что является беспартийным. «Я занимаюсь животными. И являюсь помощником Бурматова только по вопросам защиты животных, так как он возглавляет комитет по экологии и защите окружающей среды в Госдуме. Я консультирую и помогаю ему только в этом вопросе. Партия и животные — это разные вещи. Я вообще беспартийный», — подчеркнул он.

Бурматов уточнил, что Даллакян является его помощником на общественных началах. «Он занимается экспертизой законопроектов и зоозащитой, потому что это один из лучших ветеринаров в России, которые специализируются на диких животных. Даллакян — полезен и эффективен. Для меня это — главный критерий. Его политическая деятельность меня не интересует и никогда нами не обсуждалась. Все наши отношения — публичны и прозрачны. Они даже гипотетически ни у кого не могут вызвать вопросы», — добавил депутат.

Даллакян накануне выпустил видеообращение с критикой постановления губернатора Алексея Текслера, которым определяется квота добычи рыси. Через некоторое время ветеринар заявил, что его неправильно поняли СМИ, а ролик удалил.

На выборах в челябинское ЗСО список «Зеленой альтернативы» возглавил лидер движения «АнтиСМОГ», депутат заксобрания Михаил Махов (в прежнем созыве был во фракции КПРФ). Вторым и третьим номерами выдвинуты Карен Даллакян и блогер София Гудим. Партия может стать альтернативой недопущенному до выборов «Яблоку».

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же — в одномандатных округах. К выборам в ЗСО допущены девять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».