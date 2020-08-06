Нотариусов обвинили в сливе информации сопернику Репина — политологи определили победителей на довыборах — цирк не успеют реконструировать к юбилею Перми — набережную Камы закроют для посещений — название «Амкар» передали Академии игровых видов спорта. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:
Набережную Камы закроют для посещения
Пермские власти запретят гражданам посещение набережной Камы, несмотря на отмену самоизоляции. Это связано с тем, что на этой территории часто собирается много людей. Ограничение начнет действовать с 00:00 часов 8 августа до особого распоряжения.
Политологи назвали трех лидеров на довыборах в ЗС края
Политологи определили фаворитов на довыборах в законодательное собрание Пермского края по трем избирательным округам. По словам экспертов, только в одном из них была возможна конкуренция, но вмешалась пандемия.
Пермский цирк не успеют отремонтировать к 300-летию города
Бренд «Амкар» передали футбольному клубу «Академия»
Врио губернатора Дмитрий Махонин передал сертификат на право пользования брендом «Амкар» команде Академии игровых видов спорта, которая будет играть на первенстве России среди любительских футбольных клубов. При этом на балансе края останется и пермский футбольный клуб «Звезда», играющий в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ.
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