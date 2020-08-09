0 августа в регионе впервые за месяц выписано меньше 81 человека из больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

179 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 10 августа в регионе впервые за месяц выписано меньше 81 человека из больницы.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 272. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 80 человек. Общее число выписанных достигло 18560. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 337», — уточнили в свердловском оперштабе. Меньше число выписанных пациентов с COVID-19 было отмечено только 13 июля (68 человек).

Всего в регионе на 10 августа зарегистрировано 22 446 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 85 пациентов оценивается как тяжелое, 80 из них находятся в реанимации, в том числе 38 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых случаев была выявлена в Екатеринбурге — 102 пациента с COVID-19.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.