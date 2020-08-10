Умер болевший COVID сотрудник «4 канала» из Екатеринбурга

Видеоинженер телеканала скончался в больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больнице Екатеринбурга умер видеоинженер «Четвертого канала» Алексей Сиверт, у мужчины был подтвержденный коронавирус. Информацию о смерти сотрудника подтвердила URA.RU управляющая «Четвёртым каналом» и «Студией-41» Элеонора Расулова.

«Да, это так. Он несколько недель был на больничном», — рассказала она изданию. По ее словам, до больничного он, как и все остальные сотрудники канала, работал удаленно.

Сотруднику телеканала было 48 лет. По словам его коллег, он тяжело переносил болезнь. Сиверт работал также в телекомпании «Бокс ТВ», их студия расположена в бизнес-центре рядом с офисами с «Четвертого канала» и «Студией-41».