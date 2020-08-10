10 августа 2020

Умер болевший COVID сотрудник «4 канала» из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины брендовой одежды. Екатеринбург, 4канал, четвертый канал
Видеоинженер телеканала скончался в больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В больнице Екатеринбурга умер видеоинженер «Четвертого канала» Алексей Сиверт, у мужчины был подтвержденный коронавирус. Информацию о смерти сотрудника подтвердила URA.RU управляющая «Четвёртым каналом» и «Студией-41» Элеонора Расулова.

«Да, это так. Он несколько недель был на больничном», — рассказала она изданию. По ее словам, до больничного он, как и все остальные сотрудники канала, работал удаленно.

Сотруднику телеканала было 48 лет. По словам его коллег, он тяжело переносил болезнь. Сиверт работал также в телекомпании «Бокс ТВ», их студия расположена в бизнес-центре рядом с офисами с «Четвертого канала» и «Студией-41».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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