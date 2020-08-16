Журналисты из пула Мишустина заболели коронавирусом

У журналистов, которые сопровождают премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальневосточному региону, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — цитирует Белякова ТАСС. Отмечается, что на рабочем графике премьер-министра это не отразится.
13 августа Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток. В ходе поездки глава кабмина посетил Чукотку и Камчатку. Далее он посетит Магаданскую и Амурскую область. Рабочий визит продлится до 18 августа.
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