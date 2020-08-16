16 августа 2020

Журналисты из пула Мишустина заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, мишустин михаил
Журналисты из пула Мишустина были изолированы и находятся под наблюдением врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У журналистов, которые сопровождают премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальневосточному региону, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — цитирует Белякова ТАСС. Отмечается, что на рабочем графике премьер-министра это не отразится.

13 августа Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток. В ходе поездки глава кабмина посетил Чукотку и Камчатку. Далее он посетит Магаданскую и Амурскую область. Рабочий визит продлится до 18 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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